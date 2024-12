Nur vier Fabriken in ganz Europa könnten das, erzählt Geschäftsführer Dietrich Arnhold stolz. Denn: "Es gibt nicht viele Papierfabriken, die Druckpapiere aus Altpapier herstellen. Es gibt noch weniger Papierfabriken, die daraus auch Formate herstellen können." Formate herstellen heißt: Das produzierte Papier wird dann noch in die entsprechenden Wahlzettel-Formate geschnitten und so an die beauftragten Druckereien geschickt.