Der Dienstagabend vergangene Woche im Bootshaus Pirna sollte ganz im Zeichen des Bobsports in der zweiten Olympiawoche von Peking stehen. Dort startete Lokalmatador Francesco Friedrich im Zweierbob-Finale. Etwa 40 bis 45 gut gelaunte Gäste aus Sport, Politik und Wirtschaft saßen im Saal an Zehner-Tischen vor dem Fernseher. Was danach geschah, sorgt für politische Aufregung. Ein Team von Pirna TV filmte OB Hanke ohne Maske und jubelnd zusammen in Umarmung mit einem Teilnehmer.

Den Stein ins Rollen brachte eine Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Ivo Teichmann an CDU-Landrat Michael Geisler. Teichmann witterte eine nicht coronaregelkonforme Veranstaltung. Auf seiner Facebook-Seite schrieb der AfD-Politiker in Richtung Pirna-OB von "unglaublicher Doppelmoral". Er warf Hanke vor, sich "Sonderrechte" herauszunehmen, während "die kleinen Leute bestraft und gegängelt" würden.

Bis zu 25.000 Euro Bußgeld drohen

Im Antwortschreiben an Teichmann schloss sich Landrat Geisler der Kritik an. Er habe "mit Befremden die Videobeiträge in den Medien zur Kenntnis genommen", so der Landrat und könne "in Anbetracht der vorliegenden Umstände die Vorgehensweise des Veranstalters nicht nachvollziehen." Geisler leitete daraufhin ein Anhörungsverfahren gegen die Beteiligten ein. Sollte sich der Verstoß gegen die Corona-Notfall-Verordnung des Freistaates bestätigen, würden diese Ordnungswidrigkeiten "mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro geahndet werden", so eine Sprecherin des Landratsamtes zu MDR SACHSEN.

OB Hanke in Feierlaune. Bildrechte: Pirna TV

Ob es sich tatsächlich um eine ungenehmigte Veranstaltung handelte, ist aber noch nicht ganz klar. Laut Geisler reichte der Veranstalter – die Sponsorenallianz "Bobteam Friedrich" – im Vorfeld ein Hygienekonzept für den Abend ein. Das Landratsamt habe die Veranstaltung "als unzulässig" nach Corona-Notfall-Verordnung abgelehnt. Doch laut Kreissportbundchef Dietmar Wagner als Ansprechpartner der "Allianz Bobteam Friedrich" handelte es sich gar nicht um eine Veranstaltung, sondern um eine Art Public Viewing. Auf MDR-Anfrage erklärte Dietmar Wagner: "Die Gaststätte hat die Möglichkeit geboten, im Rahmen des Gastronomiebetriebs die Olympiaberichterstattung mit dem Bobteam Friedrich live mitzuverfolgen. Die Gaststätte war öffentlich zugänglich für jeden, der dabei sein wollte und mit Blick auf das Hygienekonzept vor Ort auch teilnehmen durfte." Der Abend sei "gemäß den aktuell geltenden sächsischen Corona-Schutz-Regeln in der Gastronomie" abgelaufen. Ähnlich äußerte sich der bescholtene OB Hanke über seinen Sprecher Thomas Gockel: "Die Live-Übertragung der Finalläufe im Bob mit Francesco Friedrich am 15. Februar erfolgte im Rahmen des regulären Gaststättenbetriebes mit einem dafür vorliegenden – nicht genehmigungspflichtigen – Hygienekonzept".

Maskenloser Jubel nur "fünf Sekunden"

Lokal-Pächter Martin Wagner sagte MDR SACHSEN: "Wir verstehen die ganze Aufregung nicht. Wir werden hier anscheinend zum politischen Spielball." Laut dem Gastronom wurde die für Gaststätten geltende 2G-Regel bei den Gästen streng kontrolliert, vorgeschriebene Abstände seien eingehalten und weniger als die Hälfte der Saal-Kapazität aus 100 Plätzen belegt gewesen. Ebenso sei die Maskenpflicht beim Verlassen der Sitzplätze kontrolliert worden. Wagner: "Nur für fünf Sekunden bei Friedrichs Olympiasieg lief der Kreissportbund-Vorsitzende zu OB Hanke. Dieser stand nur kurz auf, blieb aber an seinem Tisch und hatte darum auch keine Maske auf."

Absage Friedrich-Empfang als Retourkutsche?

Für Spekulationen sorgt die Absage eines feierlichen Empfangs für Vierfach-Olympiasieger Francesco Friedrich am vergangenen Dienstag auf dem Pirnaer Marktplatz durch das Landratsamt. OB Hankes Vize Markus Dreßler ergänzte dazu: "Eine unbeschwerte Feierlichkeit, wie sie 2018 stattfand, lässt die derzeit immer noch geltende sächsische Corona-Notfall-Verordnung und das Pandemiegeschehen nicht zu." Stadt Pirna und Landrat betonen aber beide, dies sei keine Absage, sondern die Folge einer "einvernehmlichen" Einigung mit allen Beteiligten. Man bemühe sich um eine Alternative für eine Nachfeier mit den Fans. Ob sich auch OB Hanke im Bootshaus an die strengen Coronaregeln hielt, soll nun laut seinem Sprecher, das Gesundheitsamt "wie in anderen Fällen auch – prüfen" dann sehe man, "ob der vorliegende Vorwurf als Verstoß gewertet wird."