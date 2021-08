Das Sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) hat am Freitag in einem Eilverfahren entschieden, dass die Abschiebung einer georgischen Familie rechtswidrig war. Den Antragstellern sei eine Wiedereinreise in die Bundesrepublik Deutschland seitens des Freistaates Sachsen zu ermöglichen sowie "eine Duldung vom Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens in der Hauptsache zu erteilen", hieß es (SächsOVG, Beschluss von 13. August 2021 - 3 B 277/21).