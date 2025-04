In Pirna in der Sächsischen Schweiz hat ein Hund ein spielendes Kind gebissen und dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der fünf Jahre alte Junge auf einem Gartengrundstück befunden, als ihn die Deutsche Dogge angriff. Das Tier habe einer Nachbarin gehört. Der Junge wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittele nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 48 Jahre alte Hundehalterin.