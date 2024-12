Bundespolizisten haben an der deutsch-tschechischen Grenze ein Auto mit 36 Kugelbomben und weiterer illegaler Pyrotechnik gestoppt. Insgesamt fanden die Beamten bei der Kontrolle am vergangenen Montag drei Kartons mit Pyrotechnik, wie die Bundespolizei Berggießhübel am Donnerstag mitteilte.

Bildrechte: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel