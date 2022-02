Das ist das Problem was Sachsen hat. Leute die im Gestrigen leben und Veränderungen nicht wahrhaben wollen. Schade um Sachsen. So hat es keine Zukunft und die Probleme werden vor Ort noch größer werden.



Nur, weil EINEM das da nicht mehr gefällt, muß man Bad Schandau durch den Dreck ziehen? Soll es für sich behalten und schweigen!



Es ist traurig wenn man das lesen muss. Viele Menschen arbeiten in der Tourismusbranche in unserer Region und zeigen grosses Engagement. Es ist für uns seit mehreren Jahren traurig, dass man im Winter nirgendwo gemütlich auf eine Tasse Kaffee, ein Stückchen Kuchen oder ein Eis eingeladen wird. [...] Unser Image sollte nicht länger von einer Personengruppe dominiert werden. Tretet nicht länger mit Füßen was viele Menschen über Jahre aufgebaut haben. Die Sächsische Schweiz ist unsere Heimat. Es ist Zeit sich auf einen guten Weg zu machen!



Herrliches Örtchen! Was eine Kampagne gegen das Image eines Ortes so ausrichten kann sehen wir ja an vielen Dörfern Städtchen im wundervoll schönen Sachsen. [...] Soll doch endlich mal Vernunft Einkehr halten anstatt zu verletzen, zu meckern und und... und, die Leute in den Orten als Schwirbler oder sonst was zu bezeichnen, was soll das eurer Meinung nach bewirken? . Glaubt ihr wirklich das die Menschen damit positiv erreicht werden und sich damit was ändern wird?



Oh, ich muss mal wieder in die Sächsische Schweiz kommen und ein bisschen Geld da lassen...scheinen vernünftige Menschen dort zu leben.



Schade, dass hier kaum jemand auf die Gründe eingeht, die für das Unbehagen genannt worden. Die Plakate und der Aufzug (Video im Beitrag) sind schon echt nicht zu unterstützen. Das Problem ist nicht die Reaktion der Touristen sondern das Verhalten vor Ort. Man muss sich auch angemessen verhalten wenn man Touristen begrüßen will und dazu gehört solche Demokratie- und Wissenschaftsfeindlichkeit zu unterbinden.



Ich denke die Plakate sprechen für sich und der Urheber wird sich um die Außenwirkung und die damit verbundenen Konsequenzen im Klaren gewesen sein. Persönlich schüttle ich als Unternehmer den Kopf.



Da kann der gute Herr wahrscheinlich nirgendwo mehr hinfahren, weil fast jede Stadt hat irgendwo solche Plakate.



Wir haben beim letzten Bad Schandau Besuch ähnliche Erfahrungen gemacht. Wenn man an Läden vorbeigeht und sowas liest wie: "wir sind mit Sonnenlicht geimpft" muss man doch stark den Kopf schütteln. Und solche Sprüche hingen leider nicht nur vereinzelt an den Schaufensterscheiben.



Vielleicht sollte der Tourist mal tief in sich gehen, denn die Menschen dort sind immer noch die selben und haben ihm weder früher noch heute etwas vorgespielt. Wenn diese Menschen nun nicht so handeln wie er es gerne hätte dann soll er dort Urlaub machen wo ihm seine heile Welt vorgelebt wird.