Ein Motorradfahrer hat sich am Sonnabendvormittag einer Polizeikontrolle in Heidenau entzogen und ist mit bis zu 160 Kilometer pro Stunde durch Pirna und weitere Orte der Sächsischen Schweiz gerast. Laut Polizei überfuhr der Mann auch Ampeln bei Rot, fuhr in den Gegenverkehr und brachte andere Autofahrer in Gefahr. Danach hat er das grüne Motorrad in Uttewalde auf einem Waldweg versteckt und ist zu Fuß weggerannt, berichtete die Polizeidirektion Dresden weiter.