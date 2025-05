MDR KULTUR: Sie haben 2018 schon den ersten Teil der Hebammen-Romanserie von Sabine Ebert auf der Felsenbühne Rathen inszeniert. Jetzt bringen Sie die Fortsetzung "Die Spur der Hebamme". Sind Sie einer von Millionen Fans der historischen Romane von Sabine Ebert?

Manuel Schöbel: Man kann schon sagen, dass ich es bei der Arbeit an beiden Inszenierungen geworden bin. Schon alleine weil es schön ist, Teil einer solchen Fangemeinde zu sein und zu erleben, wie viele Menschen sich für diese Zeit und auch für die Romane von Sabine Ebert begeistern – sie nicht nur lesen, sondern zum Teil auch dieses Leben nachzuempfinden versuchen. Indem sie Stoffe so weben wie damals oder Nahrungsmittel so zubereiten oder andere darüber aufklären, wie das Leben damals war.

Wir haben Pferde auf der Bühne. Wir haben eine Crew von sehr erfahrenen Stuntleuten dabei, um die Kämpfe der Ritter von damals nachzukämpfen. Und es gibt großartige Musik. Regisseur Manuel Schöbel über "Die Spur der Hebamme" auf der Felsenbühne Rathen

Wie sind Sie beide zusammengekommen? Sabine Ebert war ja Stadtschreiberin in Freiberg, als Sie dort Intendant waren. Hat das eine Rolle gespielt? Sind Sie sich da begegnet?

Wir sind uns damals begegnet und es hat dann später für die Entscheidung von Sabine Ebert eine Rolle gespielt. Als ihr das vorgeschlagen worden ist von ihrem Buchverlag und dann später von einem Theaterstück-Verlag, da wusste sie mit dem Namen etwas anzufangen und hat gesagt: "Ja, die könnt ihr ruhig fragen, den kenne ich."

Und dann haben wir uns bei der Arbeit aber tatsächlich kennengelernt, vor allen Dingen über Odette Bereska. Das ist die Autorin, die von Sabine Ebert das Vertrauen geschenkt bekommen hat, dass sie diese Stückfassung schreiben kann. Die hat das auch jetzt beim zweiten Mal wieder gemacht. Und mit den Gesprächen, die wir dazu geführt haben, sind wir tatsächlich diesem Gegenstand doch sehr nahegekommen.

Nun ist es ein dicker Roman mit locker 500 Seiten. Wie lange wird der Abend? Wie erzählen Sie so eine Geschichte, in der so viel passiert ist?

Es ist ein großer Roman. Wir sind auf der Felsenbühne. Wenn unsere Zuschauer zu uns kommen, dann haben sie allerhand Weg und Investitionen hinter sich gebracht. Wir spielen drei Stunden, und das macht die meisten sehr froh, dass sie da einen solchen komplexen Abend kriegen. Nicht nur mit Worten, sondern da werden auf der Felsenbühne große Bilder gebaut, in so einer Landschaft. Dann sind Kunst und Natur so nahe beieinander, dass das tatsächlich eine andere Art von Aufführungserlebnis wird. Bildrechte: René-Jungnickel

Wir haben Pferde auf der Bühne. Wir haben eine Crew von sehr erfahrenen Stuntleuten dabei, um die Kämpfe der Ritter von damals nachzukämpfen. Und es gibt großartige Musik von Sebastian Undisz. Das ist dann doch ein sehr facettenreicher Theaterabend!

Wollen Sie ein paar Andeutungen machen zum Plot? Wie viel können Sie da verraten?

Ich könnte alles verraten, es wäre trotzdem noch spannend! Aber das dauert zu lange, weil es sehr facettenreich ist.

Es ist diesmal die Geschichte, dass ein Ritter, der schon im ersten Band ein Feind von dem Helden-Ritter Christian war, zurückkehrt von einem Kreuzzug. Dort hat er für alle seine Untaten gesühnt und wird nun wieder eingesetzt in den ursprünglichen Stand und ist wieder Vogt des Dorfes Christiansdorf. Und damit kommt es wieder zum Aufeinanderprallen zweier sehr gegensätzlicher Charaktere.

Die eigentliche Hauptfigur, die Hebamme, ist inzwischen zu einer Mittelpunktfigur ihrer Gemeinde, ihres Dorfes gewachsen. Und wird damit mehr und mehr zur Angriffsfläche von allen möglichen eifernden Männern, die entweder aus Gründen des vorgeschützten Glaubens oder einfach der Eifersucht dieser Frau unterstellen, sie würde über Fähigkeiten verfügen, die nur vom Teufel stammen können.