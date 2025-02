Die Polizei hat in Pirna eine Feier in einer Garage beendet, bei der lautstark verbotene rechte Lieder gehört und mitgesungen wurden. Zuvor hatte es in der Nacht zum Sonntag Beschwerden über Ruhestörung gegeben. Die Polizei traf vor Ort auf vier Frauen und sieben Männer im Alter zwischen 16 und 54 Jahren.

Bildrechte: picture alliance / dpa | Matthias Balk