Ein Jack Russel Terrier hat am Sonntagabend für einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz in Freital bei Dresden gesorgt. Eine Hundebesitzerin war mit ihrem Liebling am Burgwartsberg in Pesterwitz unterwegs. Doch als die Terrierdame einen Fuchsbau entdeckte, gab es kein Halten mehr. Der ursprünglich in Australien zur Fuchsjagd gezüchtete Hund folgte seinem Instinkt und verschwand im Bau.