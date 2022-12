Auf der Panoramahöhe am Bismarckturm in Berggießhübel sind am Dienstagabend die Bergbaude und ein Wohnhaus abgebrannt. Wie die Polizei bestätigte, ging zunächst ein Nebengebäude in Flammen auf. Dann breitete sich das Feuer rasch weiter aus. Bis in die Nacht waren mehr als 100 Feuerwehrleute mit 18 Fahrzeugen zum Löschen im Einsatz, darunter Kameraden aus Tschechien.