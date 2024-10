Ein Mann klettert an einem hohen Felsen in der Sächsischen Schweiz. Kurz vor dem Ziel wird es für Lutz Günther oft besonders knifflig. Griffmulden im Sandstein zum Festhalten sind nur winzig oder voll Laub, erzählt er. Doch, wie er sagt, bringt ihn das auch nicht am Kletterfelsen "Schiefe Zacke" im Bielatal aus der Ruhe.