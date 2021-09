In Freital bei Dresden endet am Montag die Salbeiernte. Das teilten die Bombastus-Werke mit, ein Unternehmen zur Herstellung von Naturheilmitteln. Kurz vor der maschinellen Ernte musste noch einmal das Unkraut in Handarbeit entfernt werden. Die Witterung in diesem Jahr ließen das Unkraut, aber auch die Salbeipflanzen prächtig gedeihen, heißt es aus dem Unternehmen.