Nach dem Protest gegen die Nutzung von Schloss Friedrichsthal in Bad Gottleuba-Berggießhübel als Asylunterkunft hat der Besitzer bestritten, dass die Immobilie jemals dafür vorgesehen war. Der Mann erklärte am Mittwoch im Gespräch mit MDR SACHSEN, er habe dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge die Immobilie nie für diesen Zweck angeboten.

Vorwurf: Hauptsache gegen Asylanten

In diesem Zusammenhang warf er dem Organisator des Anti-Asyl-Protestes vom Montag Verleumdung und Lügenpropaganda vor. Letzterer wohne in der Nachbarschaft eines von ihm geführten Hotels in Heidenau und nutze schon seit Jahren jede Gelegenheit, um gegen ihn und Ausländer Stimmung zu machen, sagte der gebürtige Syrer, der bereits einige Jahrzehnte in Deutschland lebt. Das Mitglied der rechtsextremistischen Kleinstpartei "Freie Sachsen" habe die Menschen mit einer Falschbehauptung aufgewiegelt. Und vielen Demonstrationsteilnehmern habe offenbar das Stichwort "Asylanten" gereicht, um bereitwillig auf die Straße zu gehen, ohne nachzufragen, ob die Behauptung überhaupt wahr sei. Der Immobilienbesitzer kündigte an, jetzt gerichtlich gegen den Protestorganisator vorgehen zu wollen.

Legten Behörden Angebot falsch aus?

Doch auch die Äußerungen des Landratsamtes und des Bürgermeisters von Bad Gottleuba-Berggießhübel, Thomas Peters (CDU), kritisiert der Schlosseigentümer. Diese hätten zur Desinformation beigetragen. Und dann habe die kreiseigene Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft selbst nach den Protesten nochmals bei ihm wegen Immobilien nachgefragt, die als Asylunterkünfte geeignet wären. Dabei habe er im vergangenen Jahr lediglich angeboten, ukrainische Flüchtlinge vorübergehend in seinem Hotel in Heidenau aufzunehmen, betont der Mann. In der Folge sei auch Schloss Friedrichsthal kurze Zeit als Ausweichquartier genutzt worden. Für längere Aufenthalte oder gar den Umbau zu Wohnungen eigne sich das Gebäude aber nicht. Es sei maximal eine Form von Hotelbetrieb mit externer Essensversorgung möglich.



Darüber hinaus bot der Besitzer nach eigenen Angaben lediglich dem Jugendamt des Landkreises an, die Immobilie künftig als Reha-Einrichtung für Jugendliche mit Problemen zu nutzen - unabhängig von einer Nationalität. Wie dieses Angebot an andere Stellen gelangen und als Offerte für eine mögliche Asylunterkunft umgedeutet werden konnte, sei ihm unerklärlich. Die bisherige Zusammenarbeit mit dem Jugendamt habe er nun als Konsequenz aus den jüngsten Vorkommnissen aufgekündigt.

Der zweigeschossige Barockbau wurde zu DDR-Zeiten als Kur- und Bettenhaus genutzt. Bildrechte: xcitepress