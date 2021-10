Zum Tag der Allee am 20. Oktober hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) die "Allee des Jahres 2021" gekürt. Der dritte Platz ging dabei an eine sächsische Allee. Das von Dirk Ehrentraut eingereichte Bild "Allee bei Stolpen in Sachsen" gefiel der Jury. Der BUND schreibt dazu: "Beim Betrachten dieses herrlichen Landweges, gesäumt von einer Kirschbaum-Allee in voller Blüte, scheint man das Summen der Insekten zu hören."