In Freital ist am Sonnabend ein 54 Meter hoher Schornstein gesprengt worden. Er gehörte zu einem Heizhaus in einem ehemaligen Industriegebiet. Das Gelände umfasst insgesamt rund 15.000 Quadratmeter. Die Stadt will es nach eigenen Angaben zu einem modernen Gewerbegebiet umbauen, dem sogenannten "F3 Technologiepark Ost". Für die Sprengung war ein Sperrkreis eingerichtet worden. 50 Anwohner mussten zeitweise ihre Häuser verlassen.