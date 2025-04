Fans von DDR-Mopeds und Motorrädern haben sich am Karfreitag in Bad Schandau zur vierten "Kohlihall-Ausfahrt" getroffen. Rund 1.000 Zweiradenthusiasten machten sich auf den Weg durch die Sächsische Schweiz, 400 mehr als im Vorjahr. Ziel war die Kohlmühle. Allerdings kamen bei ungemütlichem Wetter mit Nieselregen nur 350 Mopeds dort an. Zahlreiche Fahrer entschieden sich, die Tour vorzeitig zu beenden. Wie in jedem Jahr, war der genaue Streckenverlauf bis zum Tag der Tour geheim.