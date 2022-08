"Wir versuchen, alle Sinne anzusprechen. In der ganzen Ausstellung gilt: Anfassen erlaubt. Erst dann passiert auch manchmal etwas", erklärt Stefanie Engelbrecht. Was in der Ameisenwelt nicht ohne Schmerzen funktionieren würde, dafür gibt es dann das Erklär-Modell einer Riesen-Ameise. Und wer noch mehr Tiere aus dem Nationalpark ganz nah erleben möchte, darf ein frei stehendes Fischotterpräparat vor einem Sandsteinfelsen-Imitat kraulen oder andere präparierte tierische Bewohner der Sächsisch-Böhmischen Schweiz wie Dohle und Siebenschläfer bewundern.

Gut, dass auch kurze Wege dazugehören. Müde Kinderbeine dürften beim Gang durch die drei Etagen der Schau seltener vorkommen als draußen im Wald. Nach wenigen Schritte gelangen Besucher von der Ameisenwelt zu einem Terrarium mit echten Gartenschläfern. Der scheue Nager ist in der Natur nicht mehr anzutreffen. Desto wertvoller sind die kurzen Augenblicke, wenn sich das nachtaktive Tier den Besuchern zeigt. Oder via Livecam aus seiner Höhle grüßt.

Wer nicht bis zur Dämmerung auf ein Stelldichein der Gartenschläfer warten will, kann einen virtuellen Wald in der Ausstellung besuchen. In dem Raum zeigen sich Luchs, Wanderfalke, Schwarzspecht und Rothirsch. Wer sie beobachten will, muss leise sein und auf dem markierten Weg bleiben, erklärt die Ausstellungsführerin.



Als sie in die Hände klatscht, verschwinden die 3D-Tiere im Wald. Eine gute Vorübung für eine Wanderung mit Kindern durch das Nationalparkreservat, finde ich. Der Wald ist nämlich kein Pausenhof. Immerhin: Besucher und Besucherinnen, die sich mindestens drei Minuten lang in Stille üben, werden mit dem Wiederauftauchen der virtuellen Waldbewohner belohnt.