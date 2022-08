In Bad Schandau ist die Kirnitzschtalbahn am Montag außer Betrieb. Als Grund nannte der Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge einen Oberleitungsschaden, der am Sonntag durch einen umgestürzten Baum verursacht wurde. Die Reparatur dauert an. Ab Dienstag soll die Bahn wieder planmäßig fahren.