Der stillgelegte Sendemast an der Autobahn 4 bei Wilsdruff wird gefällt. Laut Eigentümerin Media Broadcast GmbH werden am Sonntagvormittag gegen 9:45 Uhr Stahlseile, die den Mast halten, mit Sprengladungen gekappt. Ziel ist, dass die 153 Meter hohe Röhre in einem Stück umkippt. Der Verkehr auf der Autobahn soll während der Minuten der Sprengung gestoppt werden.

Der gut 100 Tonnen schwere Mast in Wilsdruff war 1953 für die Ausstrahlung von Radioprogrammen über Mittelwelle errichtet worden. In der DDR wurde das Hörfunkprogramm Radio DDR 1 hierüber abgestrahlt. 2013 wurde der Sendebetrieb eingestellt. Daraufhin gründeten sich der Technikverein Sender Wilsdruff e.V. sowie der Förderverein Funkturm Wilsdruff. Die rundfunkbegeisterten Mitglieder wollten den Sendemast - auch liebevoll Bleistift genannt - und die dazugehörigen historischen Rundfunkanlagen als technisches Denkmal erhalten. Das Vorhaben scheiterte letztlich an der Finanzierung.

Der Verein will in Form eines Denkmals an den Bleistift weiter erinnern und sammelt dafür Spenden. Man wolle sich ein kleines Andenken an das Wahrzeichen von Wilsdruff erhalten. "Wir wollen es sichtbar machen", so Neumann. Dem Technikverein in Wilsdruff wurde das Inventar im Antennenhaus am Fuße des Sendemastes überlassen. "Es wurde erst einmal eingelagert und soll später präsentiert werden", sagt Neumann.