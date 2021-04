Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Kriminalpolizei Pirna ermitteln gegen einen 52 Jahre alten Mann wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern in zehn Fällen. Die Ermittler werfen dem Beschuldigten vor, zwischen 18. Dezember vorigen Jahres und Ende Februar "mindestens einmal wöchentlich und damit in mindestens zehn Fällen" mit zwei Jungen in Pirna in sein Fahrzeug eingestiegen zu sein und mit ihnen pornographische Videodateien angeschaut zu haben. Dabei soll der Beschuldigte stets sexuelle Handlungen an sich und in einem Fall auch einem der Jungen ausgeführt haben, so die Staatsanwaltschaft am Mittwoch.