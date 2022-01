Großmann wurde 1986 Nachfolger des langjährigen Spionagechefs Markus Wolf. Er blieb bis zur Auflösung des Stasi-Ministeriums 1990 Leiter der Hauptverwaltung Aufklärung. Immer wieder hatten seine öffentlichen Auftritte nach der Wende Proteste ausgelöst. Großmann hatte bis zum Schluss die Arbeit des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) gerechtfertigt. Die Ost-Agenten im Westen seien "Kundschafter des Friedens" gewesen. Die MfS-Mitarbeiter hätten entsprechend der Gesetze gehandelt. Menschenrechtsverletzungen habe es generell nicht gegeben, in Einzelfragen aber möglicherweise ja, so Großmann. 2007 erklärte er auf einer Tagung von Stasi-Größen in Dänemark: "Wir haben nicht wie andere Geheimdienste Staatsstreiche, Ermordungen oder Entführungen durchgeführt".