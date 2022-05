Nach dem Polizeieinsatz wegen einer mutmaßlichen Entführung in Stolpen ist der am Sonnabend verhaftete Mann wieder auf freiem Fuß. Es sei gegen den 41-Jährigen kein Haftbefehl erlassen worden, informierte die Polizeidirektion Dresden am Montag auf Nachfrage. Wegen der laufenden Ermittlungen wollte die Polizei keine weiteren Details zu den Hintergründen bekanntgeben.

Am Sonnabend hatten Polizei und Spezialkräfte des Landeskriminalamtes eine Wohnung in Stolpen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge durchsucht. Dabei war der 41-Jährige festgenommen worden. Der Einsatz hatte laut Polizeibericht rund zehn Stunden und bis weit in den Abend hinein gedauert. Ermittelt wurde wegen erpresserischen Menschenraubs. Das mutmaßliche Opfer soll eine Frau gewesen sein. Sie sei zu dem Zeitpunkt aber schon nicht mehr in der Wohnung gewesen, hieß es nun.