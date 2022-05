Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Sachsen haben eine Wohnung in Stolpen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge durchsucht. Es geht um den Verdacht des erpresserischen Menschenraubs. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, wurde ein 41-Jähriger Mann festgenommen. Er soll noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden. Weitere Einzelheiten wollen die Ermittler am Montag mitteilen. Der Einsatz in der Altstadt in Stolpen fand am Sonnabend statt und dauerte etwa zehn Stunden bis weit in den Abend hinein.