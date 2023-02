Auch die tschechische Regierung hatte nach den Feuern in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz eine Studie zu Brandursachen in Auftrag gegeben. Deren Ergebnisse wurden vergangene Woche veröffentlicht. Darin heißt es, die Brände in Nadelwäldern seien schwerer verlaufen als in Laubwäldern. Vor allem in Waldgebieten, in denen Bäume durch Borkenkäferbefall bereits abgestorben waren. Wolfgang Müller sagte am Dienstag, solche Schlüsse ließen sich nicht so einfach ziehen. Es gebe noch nicht genügend wissenschaftliche Grundlagen zu Waldbränden in den hiesigen Regionen. "Auch wenn das komisch klingt: Um wirklich vergleichen zu können, hat es hier einfach noch nicht genug gebrannt", so Müller.