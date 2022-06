Wenige Tage nachdem in der Kleingartensparte "Rotkopf Görg" in Freital die Erde wegsackte und Kleingärten verschluckte, ist das Erdreich noch immer nicht zur Ruhe gekommen. "Selbst am Mittwoch war das Bruchgeschehen noch nicht gänzlich abgeklungen", sagte Prof. Bernhard Cramer vom Sächsischen Oberbergamt in Freiberg auf Anfrage von MDR SACHSEN. Zu sehen sei dies an größer werdenden "Abrissspalten und weiteren Setzungen und Senkungen im Bruchbereich", beschrieb der Leiter der Behörde die aktuelle Lage.