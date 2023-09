An der TU Dresden beginnt am Montag eine dreitägige Tagung von Forstwissenschaftlern. Es handelt sich nach Angaben der Universität um die wichtigste Veranstaltung dieser Art in Deutschland. Beteiligt seien vier Universitäten und der deutsche Verband forstlicher Versuchsanstalten, sagt Norbert Weber von der forstwissenschaftlichen Fakultät in Tharandt. Man treffe sich aller zwei Jahre. Dieses Mal nähmen mehr als 300 Wissenschaftlern und Wissenschaftlerin an 160 Vorträgen teil.