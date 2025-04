12:50 Uhr | Zweite große Testfahrt läuft

Nach Informationen von MDR-Reportern rollt das ferngesteuerte Fahrzeugmodul, ein Sechsachser mit Gewichten, ein weiteres Mal übers Brückenbauwerk.

12:35 Uhr | Anwohner blickt mit gemischten Gefühlen auf Brücke

Der Bad Schandauer Walter Nitzer ist extra zur Brücke gekommen, weil ihn die Lage sehr interessiert. "Ich habe erlebt, wie man die Brücke gebaut hat, 1975 bis 1977. Dass es jetzt so ein jähes Ende nimmt", sagt er MDR SACHSEN. Die Zukunft des Bauwerks betrachtet er mit gemischten Gefühlen: "Einerseits gefällt mir das, wenn sie evtl. wieder geöffnet werden sollte. Andererseits weiß ich aber auch - wie wir alle wissen - dass die dem Tode geweiht ist".

Jahrzehntelang habe man versäumt, die Brücken zu sanieren. Und jetzt müsse man erfahren, dass sich die Brücke in Bad Schandau "nicht an die gute Benotung hält und macht was sie will. Mir fehlen da einfach nur noch die Worte", sagt er nachdenklich.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

12:22 Uhr | Angepeiltes Ziel: 7,5 Tonnen-Freigabe

Bis Dienstagmorgen hieß es, das Ziel sei die Teilöffnung der Brücke für Autos und leichte Lastwagen bis 3,5 Tonnen sowie Sonderfahrten für Busse. Nun sagt Prof. Steffen Marx MDR SACHSEN nach den Voruntersuchungen, das Ziel sei, den Fließverkehr bis 7,5 Tonnen beidseitig wieder freigeben zu können. Sonderregeln könnte es demnach für Busse oder Müllentsorgungsautos geben. Die könnten per Ampelschaltung gesondert und einzeln darüber fahren.

Bildrechte: MDR/Benjamin Jakob

12:13 Uhr | Kein Zuschauerandrang

Während rund 20 Medienvertreter und viele Experten und Ingenieure an der gesperrten Elbbrücke das Geschehen verfolgen, sind nach Beobachtungen von MDR-Reportern kaum Anwohner zu sehen. Nur vereinzelt kämen Interessierte zur Brücke.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

12:04 Uhr | Was wäre, wenn...?

Auf die Frage, was ist, wenn die Brücke doch zusammenbricht, antwortet der Brücken-Experte und Professor am Institut für Massivbau der TU Dresden, Steffen Marx: "Es gibt keinen Notfallplan, falls die Brücke einstürzen sollte. Wir haben aber alles sorgfältig durchgerechnet. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Falls doch, dann muss man sehen. Es gibt keinen Bergungsplan oder so. Wir gehen aber nicht davon aus."

Es gibt keinen Notfallplan, falls die Brücke einstürzen sollte. Prof. Steffen Marx Ingenieur und Brückenexperte

11:32 Uhr | Arbeiten nach Plan

Nach und nach verteilen Gabelstapler Gewichte auf der Brücke, die jeweils zehn Tonnen wiegen. Sie kommen an vorher festgelegte Punkte, um eine sogenannte Punktlast herzustellen. Parallel dazu verfolgen die Experten die Sensor-Aufzeichnungen. Das soll in den nächsten Stunden auch weiterhin passieren.

Bildrechte: MDR/Benjamin Jakob

10:50 Uhr | Erste Pause

MDR-Reporter berichten, dass jetzt eine Pause an der Brücke ist. Die Drohnen zur Überwachung pausieren und auch das Lastenmodul bewegt sich nicht.

10:40 Uhr | Kritische Expertenblicke

Warum haben die Brückenexperten und Statiker die Spanndrahtbrüche im Brückeninneren im Blick? Weil die Brücke in Bad Schandau unmittelbar nach der Carolabrücke in Dresden in ähnlicher Bauweise zu DDR-Zeiten errichtet wurde, ist sie auch ähnlich gefährdet wegen sogenannter Spannungsrisskorrosion. Bei beiden Bauwerken ist Henningsdorfer Spannstahl verbaut worden.



Die gilt als als Hauptursache für den Teileinsturz der Carolabrücke: Korrosionsschäden an Stahlelementen, die schon beim Bau der Brücke entstanden, sagt Brückenexperte Prof. Steffen Marx in seinem Gutachten.

Das Gutachten zu den Hauptursachen des Einsturzes in Dresden finden Sie hier.

Bildrechte: MDR/Benjamin Jakob

10:31 Uhr | Darum sieht man wenig