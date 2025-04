Zwischen 10 und 15 Uhr soll der Belastungstest der Brücke in Bad Schandau am Dienstag stattfinden. Es sind diverse Testfahrten geplant. Neben dem Überqueren der Brücke mit zunehmender Beladung des Testfahrzeugs werden auch auf verschiedenen Bereichen der Brücke jeweils Zusatzgewichte aufgebaut. Damit sollen lokale Beanspruchungen im Brückenüberbau nachgestellt werden.

Laut sächsischen Infrastrukturministerium ist das Verfahren zum Test der Brücke in Bad Schandau deutschlandweit einmalig. Normalerweise finden Belastungsprüfungen an Brücken mit beladenen Lkw statt. Das Risiko dafür sei aber in Bad Schandau zu hoch, hieß es.



Wenn die seit November gesperrte Brücke den Test besteht, wird über eine Wiedereröffnung mit eingeschränkter Last entschieden. Die Planungen für den Bau einer Behelfsbrücke laufen aber weiter.