12:00 Uhr | Geschehen pausiert

Kurz vor Mittag sind alle Gewichte von der Brücke abtransportiert. Die Eichfahrt ist auch beendet, nun machen die Bauleute und Ingenieur Mittagspause. Nach einer internen Auswertung sollen danach die Gabelstaplerfahrer nochmals Lasten auf der Brücke verteilen für eine Punktmessung.

Bildrechte: MDR/Benjamin Jakob

11:27 Uhr | Weniger Medienandrang, mehr Besucher da

Nachdem sich am ersten Testtag 30 bis 40 Medienvertreter an der Brücke aufhielten und berichteten, ist der Andrang am zweiten Tag deutlich überschaubarer. Laut MDR-Reporter sind die Kollegen an einer Hand abzählbar. Dafür kommen heute viel mehr Interessierte als gestern an die Absperrungen.

Darunter ist auch Familie Truhöl aus Niesky in der Oberlausitz. "Ich bin hier aufgewachsen, deswegen sind wir heute mal hergefahren, um zu gucken", erzählt der Ehemann. Er habe noch Bekannte in Bad Schandau, auch einen befreundeten Dachdecker. Für ihn sei die Brückensperrung mit weiten Umleitungen "richtig Mist. Ich hoffe, dass es wenigstens eine Lösung gibt, mit einer Ampel oder so."

Bildrechte: MDR/Benjamin Jakob

10:38 Uhr | Hoffnungen und Brückegucken im Elbtal

Zur Brücke ist das Ehepaar Bräuer aus der Nähe Bad Schandau gekommen. Zwar betreffe die beiden die Umleitung wegen der Brückensperrung nicht direkt, weil sie oberhalb wohnen und arbeiten, aber sie kennen den Ärger vieler Bekannter, die jetzt Umwege fahren müssen. "Wir haben den Bau damals miterlebt. Es ist schon verrückt zu sehen, dass die Brücke jetzt schon so kaputt ist. Wir hoffen, dass es zum Saisonstart eine Lösung gibt. Wir drücken die Daumen!"

Ein Rentnerehepaar aus Oelsnitz im Erzgebirge ist auf Radtour im Elbtal unterwegs. Es macht "bei dem schönen Wetter heute eine Brückentour", allerdings mit dem Auto. Nach der Bad Schandauer Brücke am Vormittag will das Paar weiter nach Dresden - die eingestürzte Carolabrücke ansehen. Dort ist nach wochenlanger Suche ein verschwundenes Brückenteil endlich gefunden worden.

10:12 Uhr | "Liegen gut in der Zeit"

Der Abteilungsleiter beim sächsischen Landesamt für Straßenbau und Verkehr Lars Roßmann sagt kurz nach 10 Uhr: "Wir liegen gut in der Zeit." Nach einer Einzelfahrt sollen demnach alle tonnenschweren Gewichte von der Brücke geräumt werden, dann soll es Probebelastungstests ohne Gewicht auf dem Bauwerk geben. Das sei eine Messfahrt zum Eichen und feststellen, ob die Brücke durch die bereits vollzogenen Tests geschädigt wurde oder etwas gerissen ist, erklärt Roßmann.

Bildrechte: MDR/Benjamin Jakob

9:06 Uhr | Dreitage-Test muss reibungslos verlaufen

Am Ende des ersten Stresstest-Tages am Dienstag hatte die Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (CDU) die Maxime für das Projekt genannt: "Vorrangig ist jedoch für die nächsten Tage, dass der Test reibungslos verläuft und wir die dafür notwendigen Erkenntnisse gewinnen. Denn nur wenn die Brücke zweifelsfrei als sicher eingestuft wird, kann eine Freigabe erfolgen."

8:30 Uhr | Test bereits angelaufen