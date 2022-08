Nachdem sich Stimmen in der Sächsischen Schweiz und im Osterzgebirge mehrten, das Waldbetretungsverbot in vom Waldbrand nicht betroffenen Regionen zu lockern, hat der Landkreis seine Verfügung nochmals bekräftigt. Demnach prüfe die Verwaltung regelmäßig, ob das Waldbetretungsverbot abgeändert oder aufgehoben werden könne. Die aktuelle Waldbrandgefahrenstufe sowie die Niederschlagsmengen würden darin mit einbezogen. "Diese Betrachtung findet für die einzelnen Regionen innerhalb des Landkreises gesondert statt", hieß es. Und: Die Untere Forstbehörde schätze in Abstimmung mit der Nationalparkverwaltung und den Forstbezirken Bärenfels und Neustadt ein, dass das Waldbetretungsverbot in der bestehenden Form aufrechterhalten bleiben muss.