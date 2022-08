In Schwepnitz in der Lausitz musste die Feuerwehr am Morgen an mehreren Stellen Brandausbrüche im Wald löschen. Keine 50 Kilometer Luftlinie entfernt brennt seit zwei Wochen der Wald, der Görlitzer Kreisbrandmeister schickt dutzende Feuerwehrleute aus dem Landkreis der Sächsischen Schweiz zu Hilfe - aber bei Hoyerswerda legen Unbekannte wieder Brände? Nach ersten Informationen soll an der größten Brandstelle eine Fläche von 21.000 Quadratmetern Waldboden in Flammen gestanden haben. Das entspricht einer Fläche von knapp drei Fußballfeldern.