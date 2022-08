17:22 Uhr | Landkreis Zwickau schickt weitere Einsatzkräfte in die Sächsische Schweiz

Der Landkreis Zwickau unterstützt mit weiteren 60 Einsatzkräften die Bekämpfung der Waldbrände in Ostsachen. Am Sonntag starten der Löschzug der Feuerwehr Zwickau und der 1. Katastrophenschutzzug des Landkreises in Richtung Sächsische Schweiz. Ihr Einsatz dauert voraussichtlich bis 14. August.

14:52 Uhr | Löschhubschrauber in Oybin eingetroffen

Bei der Bekämpfung eines Waldbrandes nahe des Kurortes Oybin im Zittauer Gebirge hilft nun auch ein Löschhubschrauber. In den ersten Stunden nach dem Ausbruch des Feuers in der Nähe des Bahnhofs waren die Feuerwehrleute nicht an den Brandherd gekommen. Derzeit umfasse das Brandgebiet etwa einen Hektar, teilte der Kreisbrandmeister mit.

Bis zum Eintreffen des Hubschraubers haben wir das Feuer von der Seite in Schach gehalten und eine Ausbreitung verhindern können. Björn Mierisch Kreisbrandmeister im Landkreis Görlitz

14:55 Uhr | Brandgebiet in Böhmischer Schweiz auf 400 Hektar verkleinert

Das Brand-Einsatzgebiet in der Böhmischen Schweiz hat sich auf circa 400 Hektar verkleinert. Das vermeldete Ceska Televize. Bereits am Donnerstag konnte es den Angaben zufolge auf 443 Hektar reduziert werden. Ursprünglich hatten rund 1.000 Hektar gebrannt. Glutnester und Schwelbrände gebe es vor allem rund um das Prebischtor. Probleme bereiteten auch Gebüsche und Felsspalten, in die das Feuer vorgedrungen ist, hieß es.

Nach dem Waldbrand an der sächsisch-brandenburgischen Grenze rechnet der Landkreis Nordsachsen mit reichlich 1,5 Millionen Euro Kosten für den Feuerwehreinsatz. Das teilte das Landratsamt am Freitag mit. Das Feuer hatte sich im Bereich der nordsächsischen Gemeinde Arzberg über 47 Hektar Wald und drei Hektar Feld ausgebreitet.

13:42 Uhr | Waldbrand bei Oybin ausgebrochen

Wegen eines Waldbrandes sind in Oybin zahlreiche Straßen gesperrt. Nach Informationen einer Kreissprecherin, brennt seit dem Vormittag in der Nähe des Bahnübergangs am Ortseingang ein Waldstück. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz. Ein Löschhubschrauber wurde angefordert. Die Straßen im Kurort bleiben voraussichtlich für mehrere Stunden gesperrt. Autofahrer sollten das Gebiet weiträumig umfahren.

Wir kommen derzeit nicht an den Brandherd heran, das Feuer breitet sich unkontrolliert aus. Björn Mierisch Kreisbrandmeister des Landkreises Görlitz

Das Gelände sei ähnlich unwegsam und felsig wie in Bad Schandau im Nationalpark Sächsische Schweiz, erklärte Kreisbrandmeister Björn Mierisch. Große Sorge bereite den Einsatzkräften der Wind. Frische er wie vorhergesagt auf, bevor der Löschhubschrauber im Einsatz ist, werde man den Flammen immer nur hinterherlaufen, so Mierisch.

In der Nähe eines Bahnübergangs ist in Oybin im Zittauer Gebirge ein Waldstück in Brand geraten. Bildrechte: xcitepress

11:45 Uhr | Entspannte Lage in Reha-Kliniken Bad Schandau

Die Lage an den Reha-Kliniken Kirnitzschtal- und Falkensteinklinik in Bad Schandau hat sich entspannt. Das sagte der Assistent der Geschäftsführung, Frank Hausdorf, MDR SACHSEN. Derzeit sei die einzige Einschränkung in der Falkensteinklinik zeitweiser Fluglärm durch Löschhubschrauber.

Vorige Woche habe es wegen der Brände stundenweise starken Rauch gegeben, worüber sich Patienten teilweise auch beschwert hätten. Sie konnten zeitweise nicht ins Freie oder die Fenster öffnen. Vereinzelt hätten Patienten Privatkuren abgesagt. Verordnete Rehas fanden wie geplant statt.

11:09 Uhr | Zündelten wieder Brandstifter?

In Schwepnitz in der Lausitz musste die Feuerwehr am Morgen an mehreren Stellen Brandausbrüche im Wald löschen. Keine 50 Kilometer Luftlinie entfernt brennt seit zwei Wochen der Wald, der Görlitzer Kreisbrandmeister schickt dutzende Feuerwehrleute aus dem Landkreis der Sächsischen Schweiz zu Hilfe - aber bei Hoyerswerda legen Unbekannte wieder Brände? Nach ersten Informationen soll an der größten Brandstelle eine Fläche von 21.000 Quadratmetern Waldboden in Flammen gestanden haben. Das entspricht einer Fläche von knapp drei Fußballfeldern.

Die Polizei ermittelt zu Brandausbrüchen an mehreren Stellen im Wald bei Schwepnitz. Bildrechte: xcitepress

10:34 Uhr | Kletter-Löschtrupps suchen am Prebischtor Glutnester

Den Brand auf einer Fläche von 440 Hektar in der Böhmischen Schweiz bekämpfen heute rund 1.000 Feuerwehrleute und sechs Löschhubschrauber. Vor allem bei Hrensko flammten zuletzt immer wieder kleinere Brände auf. Kletter-Löschtrupps sollen vom Boden aus zu den Brandnestern vordringen.

Das Abseilen von Feuerwehr-Bergsteigern aus Hubschraubern in der Nähe des Prebischtores zur Suche nach Glutnestern war indes gescheitert, informierte die Feuerwehr. Der beim Abseilen über der Stelle stehende Hubschrauber hatte so viel Luft auf den Boden gedrückt, dass das Feuer zusätzlich Nahrung zum Wiederaufflammen bekam.

Die beiden vorige Woche wieder zurück beorderten italienischen Löschflugzeuge sollen heute ins Einsatzgebiet kommen. Die beiden Löschflugzeuge aus Schweden werden am Nachmittag abziehen, berichtet der tschechische Rundfunk. Bildrechte: xcitepress

10:02 Uhr | Freiwillige Feuerwehrfrau: "Es geht um mehr als um Bäume"