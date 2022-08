Ticker Waldbrand in Tschechien und Sachsen: Weitere Helfer aus Erzgebirge angefordert

Der Waldbrand an der deutsch-tschechischen Grenze bleibt unberechenbar. Auch am Donnerstag kämpfen zahlreiche Einsatzkräfte gegen Flammen und Glutnester. Aus dem Erzgebirge wurden Mittwochabend weitere Rettungskräfte angefordert. Alles Wichtige erfahren Sie in unserem News-Ticker.