In Tschechien wird derzeit geprüft, wie der Brandschutz in Zukunft in den Zonen organisiert werden soll, in denen die Natur sich selbst überlassen ist. Das meldet Ceska Televize. Demnach fehlt es in dem derzeit evakuierten Dorf Mezná an einer gesicherten Löschversorgung für Situationen wie die aktuelle, hieß es.