Der Waldbrand im Naionalpark Böhmische Schweiz hat sich in der nacht zu Dienstag wider erwarten ausgebreitet. Das sagte der Sprecher des Nationalparks Tomáš Salov MDR SACHSEN: "Die Feuerwehr hat alles getan, was in menschenlichen Kräften war, damit keine Gebäude betroffen. sind. Aber das ist leider nicht gelungen." In der Gemeinde Mezná brannten am Morgen den Einsatzkräften zufolge acht Gebäude.