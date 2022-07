Derzeit sind in Sachsen keine Evakuierungen wegen des Brandes in der Sächsischen Schweiz notwendig. Das hat das Landratsamt Pirna mitgeteilt. Wohnhäuser seien aktuell nicht betroffen.



Radio Prag International berichtet unterdessen, dass Menschen in Hrensko im Nationalpark Böhmische Schweiz in der Nacht auf Dienstag in Sicherheit gebracht wurden. 70 Kinder eines Ferienlagers in Ceska Kamenice seien mit einem Bus nach Bad Schandau gebracht worden. Dort werden sie von den Johannitern Pirna betreut und versorgt. Sie können im Laufe des Dienstags nach Hause fahren.