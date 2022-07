"Wir rechnen nicht mehr in Tagen, wir rechnen in Wochen", sagte der Sprecher des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebrige zur Lage. Die nannte er am Samstagabend "weiter angespannt". Im nördlichen Einsatzgebiet an der Landesgrenze habe es am Abend weiter gebrannt, so Kunz. In dem Gebiet mit Namen Bärenfangwände sei ein neuer Brand ausgebrochen. In der Sächsischen Schweiz sind derzeit etwa 150 Hektar Wald von den Bränden betroffen. Diese Fläche ist fast so groß wie die Insel Helgoland. In Tschechien nannte die Feuerwehr eine Brandfläche von 1.000 Hektar Größe.