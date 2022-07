Mehrere hundert Feuerwehrleute kämpfen in Sachsen und Brandenburg weiter gegen die großflächigen Waldbrände. In der Sächsischen Schweiz erstreckte sich das Feuer am Dienstagabend über 250 Hektar an mehreren verschiedenen Stellen. Wie das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mitteilte, werden die Löscharbeiten weiterhin durch die besondere Landschaft erschwert. Zudem muss das Löschwasser aus der Elbe und der Kirnitzsch aufwendig herangeschafft werden. Mittlerweile sind fünf Hubschrauber bei den Löscharbeiten im Einsatz.



In Brandenburg steht eine mehr als dreimal so große Fläche im Landkreis Elbe-Elster in Flammen. Hier sind rund 500 Feuerwehrleute im Einsatz.