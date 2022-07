Ticker Waldbrand in Tschechien und Deutschland: Fortschritte der Feuerwehren in Brandenburg und Sachsen

12:07 Uhr | Feuerwehrfrau bei Löscharbeiten in Sächsischer Schweiz verletzt

Bei den Löscharbeiten im Nationalpark Sächsische Schweiz ist eine Feuerwehrfrau verletzt worden. Bei einem Einsatz sei ein Feuerwehrschlauch geplatzt. Die Frau wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte der Sprecher des Landratsamtes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Thomas Kunz, mit.

11:46 Uhr | Kein Tag der offenen Tür bei der Kirnitzschtalbahn

Der noch am Montag angekündigte Tag der offenen Tür bei der Kirnitzschtalbahn fällt aufgrund der aktuellen Waldbrandsituation aus. Das teilte der Verkehrsverbund Oberelbe mit. Ursprünglich sollte der Tag der offenen Tür an diesem Wochenende in Bad Schandau stattfinden. Der Fahrbetrieb der Bahn ist derzeit eingestellt.

11:21 Uhr | Verstöße gegen Betretungsverbot in der Sächsischen Schweiz

Die Waldgebiete rund um die Brände in der Sächsischen Schweiz dürfen derzeit nicht betreten werden - aber nicht alle halten sich daran. Am Dienstag hatten sich 40 Menschen auf Feldern und Wegen am Waldrand in Reinhardtsdorf-Schöna aufgehalten, wie die Polizei heute mitteilte. Sie wurden auf das Verbot hingewiesen und des Platzes verwiesen. Gegen zehn Menschen, die gesperrte Wege genutzt hatten, wurde Anzeige erstattet.

Polizisten vom Revier Sebnitz beobachten am Ortseingang Lichtenhain die Rauchfahnen, die sie in Richtung Kleiner Winterberg und Großer Winterberg sehen. Bildrechte: Daniel Förster

10:55 Uhr | Tschechische Feuerwehrleute lösen erschöpfte Kameraden ab

In Tschechien kämpfen rund 450 Feuerwehrleute nahe der deutschen Grenze weiter gegen den Großbrand in der Böhmischen Schweiz. Aus weit entfernten Regionen Tschechiens trafen Feuerwehrleute ein, um erschöpfte Kollegen abzulösen. Mit Holzerntemaschinen, sogenannten Harvestern, sollen Schneisen in den Wald geschlagen werden, um dem Feuer Barrieren in den Weg zu legen. Aus Polen und der Slowakei trafen zudem zwei Hubschrauber ein, die aus Behältern Wasser abwerfen können. Vier tschechische Polizei- und Armeehubschrauber sind seit Tagen im Einsatz.

09:38 Uhr | Super Pumas der Bundespolizei bei Schmilka im Einsatz