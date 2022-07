Ticker Waldbrand in Tschechien und Deutschland: "Keine entspannte Lage in Sächsischer Schweiz"

Der Tourismusverband Sächsische Schweiz versucht, Urlauber in der Region zum Dableiben zu bewegen. "Es gibt so viel, was man hier machen kann und was nicht vom Betretungsverbot betroffen ist", sagt Verbandschef Tino Richter. Er nannte etwa Dampferfahrten, den Elberadweg, einen Besuch in der Felsenbühne Rathen oder auf der Festung Königstein. Die Situation in der Sächsischen Schweiz sei zu differenzieren.



Dennoch gebe es Touristen, die absagen oder erst gar nicht anreisen, erklärte Frank Demmer, Technischer Leiter der Firma Hitzer, die Hotels und Restaurants in der Region betreibt.