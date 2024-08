Wegen Totschlages seiner Ehefrau hat die Staatsanwaltschaft in Dresden Anklage gegen einen 51 Jahre alten Freitaler erhoben. Wie die Justizbehörde mitteilte soll der Tatverdächtige seine Frau im gemeinsamen Einfamilienhaus in Freital mit einem Messer attackiert und ihr tödliche Stichverletzungen zugefügt haben. Ein herbeigerufener Notarzt und Polizisten hatten die leblose Frau aufgefunden. Der Mann befinde sich seit April in Untersuchungshaft.