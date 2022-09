Tourismus Erster Luchs aus Bad Schandau nach Thüringen umgezogen

Die zwei Luchse aus dem Freigehege in Bad Schandau finden wie geplant eine neue Heimat im Bärenpark Worbis in Thüringen. Das ältere der beiden Tiere ist am Mittwoch in einer Transportbox per Auto nach Thüringen gebracht worden. Der jüngere Luchs soll ihm bald folgen. Beide Tiere werden in einer neugebauten Erweiterung des von einer Tierschutzstiftung geführten Bärenparks leben. Tierschützer hatten zuvor vermehrt gegen die Unterbringung der Luchse in Bad Schandau protestiert.