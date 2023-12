Danke, dass Ihr durch das Land fahrt und die Wirtschaft am Leben erhaltet. Katholischer Christ aus der Region Meißen

Meißner Christen wollen einfach mal Danke sagen

"Wo kommt Ihr denn her", fragt St. Nikolaus. "Aus Rumänien", antworten mehrere Fernfahrer, die gerade vor einem Truck sitzen. Ein katholischer Christ, der sich an der Aktion beteiligt, spricht ebenfalls direkt zu den Truckern: "Danke, dass Ihr durch das Land fahrt und die Wirtschaft am Leben erhaltet."

Ukrainer trifft verstreute Familie erstmals wieder

Die Helfer vom Nikolaus brauchen eine Übersetzer-App auf dem Handy, um mit den Fahrern ins Gespräch zu kommen. Die stammen neben Rumänien auch aus der Ukraine und Bulgarien. Sie erzählen von einem harten Leben. "Ich komme gerade von einem Gespräch, das mich sehr berührt hat", berichtet Diakon Franz-Georg Lauck aus Meißen. Einen Mann aus Irpin in der Ukraine habe er gefragt, wie es seiner Familie gehe. "Seine Frau arbeitet in Rom, seine Kinder arbeiten in den Niederlanden, aber an Weihnachten treffen sie sich und da freut er sich schon."

Sichere Ankunft für Fernfahrer am wichtigsten

Der echte Nikolaus half vor mehr als 1.700 Jahren den Notleidenden. Zu ihnen gehören heute auch nicht wenige Fernfahrer, die für volle Läden in der Adventszeit sorgen. "Sie sind ja ständig auf der Straße und nicht zu Hause. Das ist leider so. Es tut uns leid", sagt die Katholikin Sabine Müller aus Radebeul. In Kürze brechen die Trucker nach Hause auf. Der Advent bekommt da wieder seine ganz ursprüngliche Bedeutung. Denn "Advent" heißt Ankunft - und gerade Trucker wissen, wie wertvoll eine gute Ankunft ist.