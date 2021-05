In der Nähe von Börnersdorf in der Sächsischen Schweiz untersucht die Deutsche Bahn derzeit mit bis zu 400 Meter tiefen Bohrungen den geologischen Untergrund. Wie das Wirtschaftsministerium mitteilte, sind die Arbeiten notwendig, um den künftigen Trassenverlauf der neu geplanten Eisenbahnstrecke Dresden-Prag festzulegen. Vor allem für die Detailplanung des vorgesehenen Tunnels von Heidenau nach Usti nad Labem ist es den Angaben zufolge wichtig zu wissen, welche Gesteine in welcher Tiefe erwartet werden.

Aus ursprünglich acht verschiedenen Streckenvarianten hatte die Landesdirektion zwei Korridore festgelegt, die am verträglichsten für Mensch und Umwelt sein sollen. Die erste Strecken-Variante sieht einen Teil-Tunnel von etwa 26 Kilometer Länge vor (in der Grafik rot gekennzeichnet). Die zweite Variante geht von einem Volltunnel innerhalb eines festgelegten Korridors aus (graue Markierung). Dieser Tunnel wäre dann rund 32 Kilometer lang. Eine Bürgerinitiative hatte fast 40.000 Unterschriften zugunsten einer Volltunnel-Variante gesammelt.

"Vor fast zehn Jahren hat Sachsen an dieser Stelle mit geologischen Untersuchungen begonnen, lange bevor die Neubaustrecke Dresden-Prag beim Bund überhaupt eine Chance auf Verwirklichung bekam. Nun kommt dieser Planungsvorsprung der Deutschen Bahn zugute", sagte der sächsische Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) am Freitag bei einem Ortstermin. Man stehe immer noch am Anfang. Wenn die Strecke aber einmal fertig ist, werde sie den Bürgern der Region und Europa insgesamt großen Nutzen bringen, so Dulig.