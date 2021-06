In der Nacht zum Sonnabend sind in Pirna drei Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, saßen die zwei Jungen und ein Mädchen in der Nähe der Elbe, als sie unvermittelt von zwei jungen Männern angegriffen wurden.