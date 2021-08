Die Autobahn 17 in Richtung Prag ist auf der Strecke zwischen Bahretal und Bad Gottleuba am Dienstagmorgen kurzzeitig gesperrt worden. Nach Informationen von MDR SACHSEN hat es zunächst einen Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw gegeben. Während der Unfallaufnahme fuhr dann ein Lastwagen auf das Dienstfahrzeug der Polizei auf. Dabei wurde ein Polizist verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.