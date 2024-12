Höhenretter haben in der Sächsischen Schweiz einen verunglückten Bergsteiger aus einer Felsspalte befreit. Nach den Angaben der Bergwacht Sachsen war der 22-Jährige einen Tag vor Silvester am Lilienstein etwa dreieinhalb Meter tief abgestürzt. Einsatzkräfte bargen demnach den Schwerverletzten mithilfe eines Rettungshubschraubers aus der Luft. Dabei sei eine Seilwinde zum Einsatz gekommen. Der Mann wurde in eine Dresdner Klinik geflogen, hieß es.