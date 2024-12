Beim Zünden eines illegalen Böllers aus Tschechien hat sich ein 16 Jahre alter Jugendlicher in Pirna schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, verlor er vier Finger der linken Hand. Der Junge habe am Montagnachmittag Pyrotechnik der höchsten Kategorie F4 im Wohngebiet auf dem Sonnenstein gezündet. Der Böller sei bereits in seiner Hand explodiert. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.