In Pirna-Copitz ist am Dienstag eine 88 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden und kurz darauf gestorben. Das bestätigte die Polizei MDR SACHSEN. Demnach wollte die auf Gehstützen angewiesene Seniorin Dienstagmittag die Pratzschwitzer Straße in Höhe eines Einkaufsmarktes überqueren. Dabei wurde sie von einem Renault-Transporter erfasst, den eine 28-Jährige fuhr.